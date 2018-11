Météo du 9 novembre : jour de pluie à Lyon avant le retour du soleil

Après une semaine de pluie, le soleil va faire son retour ce week-end à Lyon après ce vendredi pluvieux.

Avant 10 jours de soleils annoncés par Météo France, ce vendredi sera pluvieux du matin jusqu'au soir. Les pluies seront soutenues du matin jusqu'en début d'après-midi avant une baisse de l'intensité de 13h à 16h et la fin des averses en début de soirée. Côté vent, il ne soufflera que faiblement dans la journée et ne dépassera pas les 10 km/h. Concernant les températures, il fera entre 10°C et 14°C. À partir de samedi, le soleil va faire son retour et les températures vont s'approcher des 20°C.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne”, le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 24 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).