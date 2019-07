Météo du 8 juillet : grand soleil sur Lyon

Les orages du week-end laisseront place à un temps ensoleillé ce lundi 8 juillet à Lyon. Si la qualité de l'air s'améliorera légèrement, elle restera dans le jaune en début de semaine.

Fini les orages ! Ce lundi 8 juillet, le temps sera au beau fixe toute la journée. Le temps se rafraîchira légèrement avec 18°C le matin, mais les températures passeront la barre des 30°C dès le début d'après-midi. La chaleur sera bien plus supportable que la semaine dernière et ne dépassera pas 31°C. Un vent en provenance du Nord soufflera tout de même en fin d'après-midi et dans la soirée. Un scénario similaire devrait se répéter les jours suivants, rompant définitivement avec les températures caniculaires de la semaine dernière.

La qualité de l'air sera légèrement meilleure que ce dimanche, avec un indice estimé à 52 par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes (contre 57 ce dimanche). Une nette amélioration comparée à ce samedi où l'indice était largement dans le rouge. D'après l'observatoire de la qualité de l'air, cette amélioration restera fragile en début de semaine, avec un indice estimé à 53 ce mardi 9 juillet, toujours dans le jaune.