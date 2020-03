Météo du 7 mars : un superbe week-end s'annonce à Lyon

Ce samedi, Lyon sera baignée de soleil tout au long de la journée.

Selon Météo France, cette journée de samedi s'annonce sous les meilleurs auspices. Un très large soleil est attendu malgré quelques nuages ici où là. Dimanche aucun ombrage à l'horizon, le temps s'annonce radieux et sans aucun ombrage. Concernant les températures, il fera entre 4°C et 12°C samedi et entre 1°C et 15°C dimanche.

Enfin du côté de la pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 26 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).