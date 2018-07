Météo du 7 juillet : Lyon atteint les 30°C

Le thermomètre viendra chatouiller le barre des 30°C, ce samedi, à Lyon, sous un ciel parfaitement dégagé.

Superbe week-end estival en perspective. Le soleil et la chaleur sont au rendez-vous pour fêter le début des vacances scolaires. Les Lyonnais qui ne sont pas partis devraient donc se bousculer dans les points de fraicheur de la ville. Et pour cause, il faisait déjà 18°C au lever du soleil.

Sous un ciel azur parfaitement dégagé, le mercure grimpera rapidement à 25°C à la mi-journée, pour atteindre 30°C en milieu d'après-midi. Soit quatre degrés de plus que les moyennes de saison. Un léger vent viendra rafraîchir la situation. Il pourrait s'accentuer dans l'après-midi. Aucune baisse de température n'est prévue pour les jours à venir.

Quant à la qualité de l'air, elle est jugée "moyenne" par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 53/100, à Lyon, sur l'indice national Atmo. Un barème sur lequel 0 correspond à une qualité d'air excellente et 100 exécrable. .

