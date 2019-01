Météo du 7 janvier : toujours des nuages à Lyon

A tous ceux qui attendaient quelques rayons de soleil pour ce lundi de rentrée, il faudra attendre encore un peu. Les nuages seront présents tout au long de la journée à Lyon.

Pour ce lundi encore, pas de soleil à l'horizon. Les nuages seront bel et bien au dessus de la capitale des Gaules pour l'intégralité de ce lundi à Lyon. Et sans soleil, pas de hausse des températures. Il ne faisait que 2°C à 7h ce matin, et il fera à peine plus à 10°C puisque MétéoFrance prévoit 3°C. A 13h et 16h il ne fera que 4°C avant que les températures baissent de nouveau pour le reste de la journée. Et le froid sera plus intense, puisque les températures ressenties seront inférieures à celles affichées sur le thermomètres. Une légère brise soufflant à 10 km/h rythmera la journée, sans pour autant pousser les nuages.

En revanche, le temps frais permet à la qualité de l'air de s'améliorer légèrement. Le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes l'estime à 18 pour la journée, soit "très bonne", sur son échelle allant de 1 ("très bonne") à 100 ("très mauvaise").

En fin de journée, le soleil se couchera à 17h11.