Météo du 4 mai : pluie et fraîcheur à Lyon

Un samedi 4 mai à Lyon sous la pluie, le vent, le tout accompagné du retour de la fraîcheur.

Temps maussade et incertain à Lyon pour ce samedi 4 mai. Après quelques averses le matin, le temps se dégradera progressivement dans l'après-midi et les pluies devraient être plus franches.

Un vent du Nord à 25 km/h avec des rafales à 50 devrait contribuer à faire chuter les températures. Après 8 degrés le matin, le fera 15 l'après-midi, soit 3 degrés en dessous des normales de saison. Les températures continueront de baisser dimanche, et il fera seulement 5 degrés au réveil ce jour-là.

La bonne nouvelle est du côté de la qualité de l'air qui s'améliore encore. Avec un indice de 32 sur 100 selon Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, elle est considérée comme bonne.