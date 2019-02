Météo du 4 février : des éclaircies remplacent la grisaille à Lyon

Après de nombreuses journées grises et pluvieuses, le soleil est de retour ce lundi à Lyon.

Les températures restent froides, mais le soleil revient. Ce lundi à Lyon, les rayons percent dès les premières lueurs du jour. Les éclaircies s'installent en matinée tandis que les températures passent de -1 à 2 degrés à 10 heures. À partir de 13 heures, le ciel commence légèrement à se voiler et il fera 5 degrés. Dans l'après-midi, le ciel se couvre et devrait être très nuageux à partir de 16 heures. Les températures suivront la tendance en se rafraîchissant jusqu'à 2 degrés à 19 heures. Atmo-Auvergne Rhône Alpes prévoit une qualité de l'air "bonne" sur l'agglomération lyonnaise, avec une note de 22/100. Sur l'échelle de l'institut régional, une note proche de zéro témoigne d'un air peu pollué. À l'inverse , plus la note se rapproche de 100, plus le taux de particules polluantes est important.