Météo du 30 novembre : de la pluie tout le week-end à Lyon

Comme tout ce week-end, la journée s'annonce pluvieuse ce vendredi à Lyon.

Cette fin de semaine ne sera pas des plus ensoleillées. Ce vendredi, Météo France prévoit des averses et une large couverture nuageuse. Les averses sont attendues dès la matinée et devraient s’arrêter vers 16h. Elles reprendront de façon moins intense après 22h. Le reste du temps, le ciel sera tout de même couvert. Concernant les températures, il fera entre 6°C et 9°C. Une météo totalement similaire est attendue pour samedi et dimanche.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne”, le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 43 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).