Météo du 30 juillet : soleil et températures agréables à Lyon

Ce mardi, la journée sera de nouveau très belle à Lyon avec un large soleil et des températures supportables

L'épisode de canicule a quitté Lyon en fin de semaine dernière. Ce mardi, le soleil sera toujours présent, mais la ville ne sera plus une fournaise. De larges éclaircies sont attendues toute la journée. Quelques nuages pourraient apparaître en fin de journée sans pour autant couvrir l'intégralité du ciel lyonnais. Concernant les températures, elles ne dépasseront pas les 27°C au plus fort de la journée et retomberont à 17°C dans la nuit.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 42 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).