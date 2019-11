Le département du Rhône en alerte jaune pour vent violent.

La tempête Amélie a abordé les côtes françaises le 2 novembre. Le département du Rhône a été placé en alerte jaune par météo France pour cause de vent violent. Selon les prévisions la vitesse du vent pourrait atteindre les 70km/h entre 10 heures et 13 heures. Il va pleuvoir sur une grande partie de la journée, avec une accalmie et un peu de soleil entre 13 heures et 16 heures. Côté température il faut prévoir entre 16°C et 12°C.

Selon le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l’atmosphère sera « très bonne ». Le laboratoire prévoit une note de 15 sur son échelle allant de 1 ("très bonne") à 100 ("très mauvaise").