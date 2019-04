Météo du 3 avril à Lyon : pluie et chute des températures

Après plus d'un mois de très beau temps, la pluie va faire son retour à Lyon ce mercredi.

Cela devait bien arriver un jour. Ce jour est arrivé. La pluie fait son retour à Lyon ce mercredi. Tout au long de la journée, Météo France prévoit une succession d'averses. C'est ce matin que les ondées seront les plus fortes avant une baisse de leur intensité dans l'après-midi. L'arrivée de la plus va être accompagnée d'une chute des températures. En effet, il fera entre 7°C et 11°C aujourd'hui.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 31 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).