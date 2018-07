Météo du 27 juillet : 37°C attendus à Lyon 

Comme jeudi la ville de Lyon va connaître une journée de canicule et de pollution aujourd'hui.

La ville de Lyon est toujours en alerte canicule et pollution. Météo France prévoit un grand soleil toute la journée. Dans la nuit, entre 2h et 5h du matin des orages sont annoncés. Ils vont durer toute la journée de samedi et pourraient être accompagnés de pluies. Aujourd'hui, il fera entre 21°C et 37°C aujourd'hui. Des chaleurs qui vont très largement faire augmenter la pollution sur la ville qui a été placée en alerte pollution niveau 1.

La qualité de l'air est jugée "médiocre", selon l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 89/100 sur l'indice national Atmo - 0 correspondant à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.