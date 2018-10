Météo du 22 octobre à Lyon : les rafales du Nord pour évacuer la pollution

Le soleil doit dominer le ciel ce lundi, mais les températures se rafraîchissent. D'autant plus par la présence de rafales du vent du Nord l'après-midi, qui évacuera les particules fines qui ont pollué le week-end des Lyonnais.

Le dispositif d'information recommandation face à l'épisode de pollution aux particules fines à Lyon devrait être levée en fin de journée. Selon Atmo Auvergne Rhône-Alpes, la qualité de l'air reste tout de même médiocre, avec une note de 64/100. Ce matin devrait commencer à marquer la saison automnale avec 9 degrés à 8 heures et 13 degrés à 11 heures. Quelques voiles nuageux présents en matinée devraient rapidement se dissiper pour laisser place au soleil le reste de la journée. Dans l'après-midi, le vent du Nord se lève sous des températures comprises entre 17 et 18 degrés. Des rafales qui pourront atteindre les 50 km/h dans l'après-midi et en fin de journée et évacuer les particules fines stagnantes au-dessus de Lyon. À la tombée de la nuit, les températures se rafraîchiront en dessous de 15 degrés à partir de 20 heures.