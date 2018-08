Météo du 22 août à Lyon : chaleur et risques d'orage en fin de journée

Après une journée très ensoleillée et des températures jusqu'à 34 degrés à Lyon, des risques d'orage sont annoncés à partir de 17 heures.

Une belle journée s'annonce à Lyon avant que l'orage n'éclate. Ce mercredi matin, le soleil est au rendez-vous avec des températures qui passeront de 20 à 30 degrés entre 8 heures et midi. L'après-midi, le temps reste chaud et lourd. Les nuages ne devraient s'amonceler dans le ciel qu'en fin d'après-midi. Avant cela, le soleil cogne et les températures attendront jusqu'à 34 degrés. Tout au long de la journée, un léger vent du Nord soufflera sur la ville à une vitesse de 10 km/h. Dès 17 heures, un risque d'orages est annoncé par météo France. Un épisode qui devrait être bref puisque le temps devrait être clair en soirée et pendant la nuit. Malgré l'orage, les températures baisseront plus tard dans la soirée : il fera 29 degrés à 20 heures et 22 degrés à 23 heures. Un risque de perturbation qui annonce un épisode de tonnerre et de pluie un peu plus long ce jeudi après-midi. À l'image de la journée d'hier, la qualité de l'air reste "moyenne" dans l'agglomération lyonnaise. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes lui attribue une note de 57/100 et prévoit une tendance stable dans les jours qui viennent.