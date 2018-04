Météo du 21 avril : 30°C à Lyon !

A deux mois de l'été, le climat s'annonce particulièrement chaud ce samedi à Lyon. Dans la droite ligne de cette fin de semaine, le soleil sera omniprésent.

Décidément, il n'y a plus de saisons ma bonne dame ! A deux mois tout pile du solstice d'été, il fera déjà 30°C, ce samedi 21 avril, à Lyon. Le mercure grimpera 10°C au-delà des moyennes de saison. Il faisait déjà 17°C au lever du soleil. Et le thermomètre passera la barre des 25°C dès la mi-journée. Le soleil brillera largement dans un ciel azur. La soirée s'annonce à nouveau particulièrement douce (25°C à 20h et toujours plus de 15°C à minuit), avec juste un petit peu d'air pour respirer. La journée de dimanche s'annonce du même acabit. La qualité de l'air en revanche est annoncée "médiocre" pour l'observatoire Air Rhône-Alpes. Raison de plus pour sortir de Lyon profiter du beau temps !