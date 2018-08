Météo du 20 août : la chaleur s'installe à Lyon

Une belle et chaude journée est prévue ce lundi à Lyon avec des températures jusqu'à 31 degrés.

Le beau temps s'est installé pour toute la semaine. Ce lundi à Lyon, le ciel sera bleu et le soleil rayonnant. Un léger vent du Nord (15 km/h) soufflera toute la journée pour aérer la ville. Le matin, les températures passeront assez rapidement de 19 à 30 degrés dès midi. Des températures qui resteront similaires l'après-midi, avec un maximum de 31 degrés prévu vers 17 heures. En soirée, la chaleur s'atténuera un peu avec 29 degrés à partir de 20 heures et 26 degrés à partir de 23 heures. Avec les nombreux retours de vacances ce week-end, la qualité de l'air sera moyenne ce lundi dans l'agglomération. Atmo Auvergne-Rhône-Alpes lui attribue une note de 55/100. Pour rappel, plus la note s'approche de 100, plus l'air est chargé de particules polluantes. À l'inverse, plus la note approche de zéro, plus l'air est propre. Selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, cette qualité de l'air moyenne s'installe pour les jours viennent.