Météo du 2 mars : retour de la pluie à Lyon

Des nuages et quelques averses de pluie en fin de matinée, la météo va changer à Lyon ce samedi.

Après plus de deux semaines de beau temps, la pluie va faire son retour ce samedi à Lyon. Du matin jusqu'à 10h, le ciel sera gris au-dessus de la ville. Une couverture nuageuse qui donnera quelques rares averses entre 10h et 13h. Puis en début d'après-midi, de belles éclaircies vont apparaître avant un retour des nuages en fin de journée. Côté températures, il fera entre 3°C et 13°C.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 34 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).