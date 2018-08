Météo du 1er août : 34°C attendus à Lyon 

Météo France prévoit 34°C ce mercredi à Lyon alors qu'un retour du pic de pollution est attendu.

La canicule se poursuit à Lyon. Le département du Rhône fait partie des départements du quart sud-est placés en vigilance orange canicule. Ce mercredi, comme les jours précédents et visiblement comme les jours à venir, le soleil va briller sans ombrage au-dessus de la ville. Du beau temps qui va faire chauffer la ville. Côté température, il fera entre 22°C et 34°C aujourd'hui. Ce ne sera pourtant pas le jour le plus chaud de la semaine puisque 38°C sont attendus dimanche

La qualité de l'air est jugée "médiocre", selon l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 64/100 sur l'indice national Atmo - 0 correspondant à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.