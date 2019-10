Météo du 19 octobre : des orages attendus à Lyon

Orage. Crédits : christopher via Flickr

Des orages et de forts vents sont attendus ce week-end à Lyon.

Ce samedi va être marqué par l'arrivée d'orages sur Lyon. Dès le matin, des averses de pluie vont tomber abondamment sur la ville. Les orages sont eux attendus pour 14h et ne devraient s'achever qu'en début de soirée. Toute l'après-midi et en soirée, les ondées vont se poursuivre. Des vents allant de 45 à 70 km/h sont aussi attendus tout le week-end. Côté température, il fera entre 15°C et 20°C.

Concernant la pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 24 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).