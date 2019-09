Météo du 18 septembre à Lyon : grand soleil ce mercredi

Si le thermomètre va légèrement baisser à Lyon, ce mercredi restera ensoleillé.

Après le redoux de ces derniers jours, l'air va se rafraîchir ce mercredi à Lyon. Météo France annonce du soleil comme depuis le début de semaine même si quelques nuages sont attendus ici et là en début de journée. Un léger vent (15 km/h) soufflera en provenance du nord. Concernant les températures, il fera jusqu'à 26°C au plus fort de la journée et 12°C dans la nuit.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 37 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).