Météo du 17 octobre à Lyon : le temps se dégrade, la pluie arrive

Après une parenthèse de soleil mercredi, le temps se dégrade. Pluie et vent font leur retour à Lyon ce jeudi 17 octobre.

Le soleil de mercredi a déjà disparu. Cette journée du 17 octobre va tendre progressivement vers le maussade. Après une matinée d'éclaircies, les nuages vont se faire plus menaçants et la pluie pourrait arriver en début d'après-midi. Un vent du sud avec des rafales à 45 km/h devrait souffler également. Les températures seront néanmoins plus douces. Après 11 degrés le matin, il fera 21 l'après-midi. Les sept prochains jours pourraient rester sous le signe des précipitations et les températures baisseront progressivement.

La qualité de l'air est bonne avec un indice de 26 selon Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes. Si le temps peut sembler mauvais avec les jours pluvieux qui s'annoncent, Lyon pourra respirer !