Météo du 16 juin : retour d'un grand soleil à Lyon

Après les orages de ce samedi, le ciel est largement dégagé ce dimanche, avant une nouvelle hausse des températures en début de semaine.

Lyon aura finalement été relativement épargnée. La vigilance aux phénomènes orageux a été levée. LA ville a subit un gros orage samedi en début d'après-midi avec beaucoup de pluie et de tonnerre. Mais bien peu au regard des dégâts, notamment sur les cultures agricoles, qu'a fait la grêle dans la Drôme ou la Loire.

Ce dimanche matin, le ciel est parfaitement dégagé. Le soleil brille et le vent est quasi nul. Au prix d'une légère baisse des températures, de 15°C au lever du jour à 24°C au plus fort de l'après-midi. Des valeurs qui vont grimper en début de semaine prochaine, avec plus de 30°C attendus mardi.

La qualité de l'air est jugée "bonne", ce dimanche, à Lyon, par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 37/100 sur l'indice national Atmo. Barème sur lequel 0 équivaut à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.