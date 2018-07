Météo du 13 juillet : grand soleil et pollution à Lyon

Météo France prévoit une très belle journée ce vendredi à Lyon avec des températures comprises entre 16°C et 32°C.

Comme ce jeudi, du matin jusqu'au soir, pas un nuage n'est prévu par Météo France aujourd'hui. Une journée radieuse à Lyon avant un week-end où quelques averses éparses sont annoncées samedi et dimanche entre de très nombreuses éclaircies. Côté températures, il fera entre 16°C et 32°C aujourd'hui. La qualité de l'air est jugée "médiocre", selon l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 71/100 sur l'indice national Atmo - 0 correspondant à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.