Météo du 13 février : des nuages et du vent à Lyon

La journée s'annonce venteuse et grise ce jeudi à Lyon.

Les quelques éclaircies matinales vont rapidement disparaître pour laisser place à une large couverture nuageuse ce jeudi à Lyon. À partir de 10h, le ciel va s'obscurcir. De la pluie est annoncée entre 16h et 19h. Un vent du sud soufflera dès le matin avec des rafales entre 45 km/h et 65 km/h. Il devrait retomber dans la soirée. Concernant les températures, il fera entre 1°C et 13°C.

Enfin du côté de la pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 26 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).