Météo du 13 décembre à Lyon : du vent et de la pluie ce vendredi

Météo France prévoit de la pluie toute la journée, mais aussi quelques éclaircies ce vendredi.

Dernier jour avant le week-end, ce vendredi s'annonce pluvieux à Lyon. Jusqu'à 10h, les averses sont annoncées soutenues. Elles se feront plus rares entre 10h et 19h ou quelques éclaircies sont même annoncées. Attention, le département du Rhône a été placé en vigilance jaune “vent violent” jusqu'à au moins 15h. Côté température, il fera entre 4°C et 11°C.

Concernant la pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 22 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).