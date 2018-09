Météo du 11 septembre : journée ensoleillée à Lyon 

Soleil et 32°C annoncés durant l'après-midi, la journée s'annonce particulièrement agréable ce mardi à Lyon.

Ce qu'il reste d'été nous apporte une arrière-saison baignée de soleil à Lyon. Ce mardi, Météo France prévoit une journée radieuse durant laquelle le soleil ne souffrira d'aucun ombrage et brillera sans interruption entre Rhône et Saône. Côté températures, il fera entre 8°C et 32°C ce mardi.

La qualité de l'air est jugée "moyenne", selon l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 60/100 sur l'indice national Atmo - 0 correspondant à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.