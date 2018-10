Météo du 11 octobre : pluie et éclaircie à Lyon 

La journée s'annonce particulièrement belle ce mardi avec un large soleil sur Lyon.

Les quelques averses de pluie prévues en matinée vont rapidement laisser place à quelques éclaircies à partir de 8h. Des éclaircies qui vont se faire de plus en plus larges au fil de la journée. Dans l'après-midi, le ciel sera découvert. Côté températures, il fera jusqu'à 24°C dans l'après-midi et 14°C dans la nuit. Quant au vent, il soufflera jusqu'à 45 km/h en provenance du sud.

Côté pollution, le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une aggravation, puisqu'il prévoit aujourd'hui 77 sur 100 ce jeudi. La qualité de l'air reste malgré tout “bonne”, sur l'échelle du laboratoire allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).