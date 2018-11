Météo du 10 novembre à Lyon : vive le vent, vive le vent...

La capitale des Gaules se transforme en soufflerie géante pour ce samedi 10 novembre. Prévoyez de quoi contrer les vents, si vous voulez vous déplacer en ville.

A bout de souffle la métropole de Lyon ? Pas vraiment. Depuis ce matin, et pour toute la journée, de grosses rafales de vent sont attendues sur la ville. Avec des bourrasques pouvant aller jusqu'à 60 km/h jusqu'en tout début d'après-midi, le ciel sera malgré tout voilé et très nuageux. Pas de soleil prévu pour aujourd'hui, en revanche quelques averses devraient humidifier l'air aux alentours de 16h, jusqu'à 22h et en fin de journée.

Côté mercure en revanche, on garde les normales saisonnières. Il faisait 16°C à 7h et il fera 15°C à 10h. Il fera de nouveau 16°C à 13h, puis les températures déclineront légèrement jusqu'à la nuit.

Côté qualité de l'air, le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes prévoit 26/100 pour aujourd'hui, et donc une qualité "bonne", sur son échelle de 1 ("très bonne") à 100 ("très mauvaise").