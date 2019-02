Météo du 10 février : le vent se lève à Lyon

Le vent devrait souffler jusqu'à 60 kilomètres par heure, ce dimanche, à Lyon, alors que à 18 départements ont été placés en vigilance orange.

Les Lyonnais vont se faire souffler dans les bronches. Le vent devrait siffler toute la journée, ce dimanche. Avec des rafales à 55 voire 60 kilomètres par heure, annonce Météo France. Quelque 18 départements, dont la Saône-et-Loire et le Jura, ont été placés en vigilance orange.

Le ciel devrait pourtant rester nuageux, selon Météo France, qui annonce de la pluie en début d'après-midi, et de possibles éclaircies ensuite. Les températures restent supérieures aux moyennes de saison avec 10°C au lever du jour et 12°C au plus fort de l'après-midi.

La qualité de l'air est annoncée "très bonne" par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 20/100 sur l'indice national Atmo. Barème sur lequel 0 équivaut à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.