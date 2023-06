Il fera bon malgré quelques nuages ce vendredi à Lyon. De l'orage est attendu.

Après une semaine ensoleillée et chaude, le temps sera plus mitigé ce vendredi. Le soleil parviendra à se frayer un chemin à travers les nuages et les températures atteindront jusqu'à 27°C dans l'après-midi.

Selon Météo France, de la pluie fera son apparition en fin de journée et soirée. La nuit restera orageuse.