La Métropole de Lyon devrait être épargnée par la pluie ce vendredi 6 mai avec le retour du soleil par intermittence, en revanche de fortes rafales de vent vont balayer Lyon toute la journée.

Après deux journées mitigées où les averses ont marqué le quotidien des Lyonnais, le soleil devrait faire son retour à Lyon ce vendredi 6 mai sous la forme d’éclaircies. Il faudra toutefois composer avec le vent fort qui va souffler sur Lyon et sa Métropole aujourd’hui. Des rafales allant de 40 à 55 km/h sont annoncées par Météo France tout au long de la journée et de la soirée.

Du côté des températures, le mercure remonte légèrement ce vendredi. Il fera ainsi entre 12 et 18 degrés ce matin, 18 et 20 cet après-midi et enfin 19 dans la soirée.