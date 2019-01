Météo : de - 1 à 11 degrés à Lyon ce 16 janvier

C'est le grand écart ce mercredi 16 janvier à Lyon. Après -1 le matin, il fera 11 cet après-midi.

10 degrés entre le matin et l'après-midi ! Ce mercredi 16 janvier sera à la fois la journée la plus froide et la plus chaude de la semaine. Après - 1 le matin, il fera 11 degrés cet après-midi (soit une température supérieure de 4 degrés par rapport aux normes de saison). Un vent du sud de 25 km/h avec des rafales à 50 km/h devrait contribuer à cette sensation de douceur et c'est un grand ciel bleu qui pourrait s'imposer l'après-midi après les nuages blancs du matin.

La qualité de l'air reste stable avec un indice de 31 sur 100 selon l'observatoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.

