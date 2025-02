Le ciel gris de cette matinée du samedi 1er février devrait laisser place à quelques éclaircies dans l'après-midi, à Lyon. Voici les prévisions détaillées.

Les jours se suivent et se ressemblent, avec un ciel à nouveau gris pour ce premier matin du mois de février. Néanmoins, le temps sera calme et sec, et le ciel couvert devrait se dissiper légèrement pour laisser place à quelques belles éclaircies dans l'après-midi, d'après le site Météo-Lyon.

Côté température, ils faisaient 2,6 degrés à 8h30. Il fera 6 degrés au maximum dans l'après-midi et 4 degrés dans la soirée. Des températures en légère baisse d'un degré par rapport à la journée de vendredi.