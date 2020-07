Météo à Lyon : températures raisonnables en semaine, retour des fortes chaleurs le week-end

Soleil, canicule et pollution à Lyon (photo : Florent Deligia)

Les températures ne devraient pas excéder de beaucoup les 30°C du lundi 13 juillet au vendredi 17. Le week-end signe, en revanche, le retour durable des fortes chaleurs, selon Météo France.

Mis à part un 14 juillet avec quelques nuages et un risque d’averses la matinée du mercredi 15 juillet, Lyon devrait encore vivre une belle semaine d’été. Les températures seront de 31°C lundi et mardi. Elles baisseront les jours suivants jusqu’à 25°C. Une baisse accompagnée par des rafales de vent. Les plus fortes, prévues par Météo France vendredi, pourront aller jusqu’à 50km/h.

Attention, à partir du dimanche 19 juillet et la semaine suivante Lyon connaitra une nouvelle vague de chaleur. Les 35°C seront régulièrement atteints.