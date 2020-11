Météo à Lyon : semaine maussade en perspective

Météo pluie et nuages Lyon (DR)

De la pluie et du vent sont à prévoir pour la première semaine de décembre. Les températures devraient osciller entre 0°C et 7°C d’après Météo France.

La météo de la semaine du 30 novembre au 6 décembre ne permettra pas de profiter des balades de trois heures possible avec l’assouplissement du confinement le 28 novembre. Le temps s’annonce nuageux toute la semaine et la pluie sera au rendez-vous tous les jours sauf le lundi et le jeudi. Attention aux vents violents de mercredi à vendredi, les rafales pourront atteindre 65 km/h. Le matin les températures ne devraient pas descendre en dessous de 0°C, elles tourneront autour de 6°C en après-midi.