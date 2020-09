Météo à Lyon : l’été n’est pas fini et cela se voit

La semaine du 7 au 13 septembre s’annonce particulièrement ensoleillée à Lyon avec des températures estivales.

Du Soleil, du soleil et encore du soleil, Météo France ne prévoit aucun nuage dans le ciel lyonnais la semaine prochaine. Le vent, qui soufflera en rafale jusqu’à 50km/h lundi, les repoussera loin. Les premiers nuages vont pointer le bout de leur nez le week-end du 12-13 septembre, mais pas de nature à dégrader le temps. Les températures suivront dépassant allègrement les 25°C en après-midi et pouvant grimper jusqu’à 31°C mercredi et vendredi. Une semaine où le temps s’annonce très stable et très agréable.