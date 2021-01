Météo à Lyon : des températures positives toute la semaine, mais de la pluie

La météo de la semaine du 11 janvier s’annonce humide, avec beaucoup de précipitations en début de semaine, les températures, elles, devraient être plus clémentes.

Il faudra bien profiter des éclaircies de ce lundi 11 janvier à Lyon, elles ne dureront pas. Dès mardi prévoit de la pluie qui s’installera jusqu’à vendredi. Le soleil, timide jeudi et vendredi, devrait revenir plus franchement samedi et dimanche. Les températures, elles, suivront la pluie, avec jusqu’à 10°C jeudi. Les températures du week-end du 16 et 17 janvier repasseront sous les 0°C en matinée et ne dépasseront pas les 3°C l’après-midi.