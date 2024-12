Annoncé lundi 23 décembre, le nouveau gouvernement du Premier ministre, François Bayrou, a largement été commenté par les élus du Rhône.

Nommé Premier ministre le 13 décembre dernier par Emmanuel Macron, François Bayrou aura donc pris dix jours pour composer son gouvernement, le troisième depuis la réélection du président de la République en 2022. Annoncé hier, lundi 23 décembre, ce nouveau gouvernement composé de 35 ministres voit revenir deux anciens Premier ministres, Elisabeth Borne au ministère de l’Éducation nationale et Manuel Valls au ministère des Outre-mer, mais également l’ancien ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, au ministère de la Justice.

Un gouvernement penchant majoritairement à droite, comme cela était déjà le cas sous Michel Barnier, avant le vote de la motion de censure le 4 décembre. Des noms qui n’ont pas manqué de faire réagir les élus du Rhône, notamment la gauche lyonnaise qui appelle déjà à la censure.

"Le mercato des perdants"

C’est notamment le cas de la députée LFI de la 1e circonscription du Rhône, Anaïs Belouassa Cherifi, qui déplore le retour des "fantômes détestés du passé. Le mercato des perdants. La macronie a réussi à faire pire. Nous censurerons ce gouvernement Bayrou", a-t-elle indiqué sur son compte X (ex-Twitter). Un constat partagé par le député de la 7e circonscription, Abdelkader Lahmar (LFI) qui fustige, non sans ironie, le retour "d’entre les morts l’ex-conseiller municipal de Barcelone (Manuel Valls, ndlr), renommer la recordman du 49.3 (Elisabeth Borne : ndlr), et Moussa à la Justice (Gérald Darmanin : ndlr), c’est un exemple de persévérance et de pugnacité pour prouver qu’on peut toujours faire pire ! Vous êtes tellement déconnectés du peuple. Bravo" Et d’ajouter : "Nouveau record à battre, le gouvernement le plus éphémère de la Ve République ! Chiche ?" Moins virulente, Sandrine Runel (PS), députée de la 4e circonscription, estime que "François Bayrou recycle le pire de la macronie. Ce gouvernement est une provocation de plus pour les Français ! Un joli cadeau de fin d'année."

Darmanin, Retailleau, Borne, Valls



Les fantômes détestés du passé. Le mercato des perdants.



La macronie a réussi à faire pire.



Nous censurerons ce #gouvernementbayrou pic.twitter.com/LWTxa6uXSf — Anaïs Belouassa Cherifi (@BelouassaAnais) December 23, 2024

Du côté du Rassemblement national, ce gouvernement ne semble pas non plus convaincre, alors même que Marine Le Pen semble avoir joué un rôle plus qu’important, notamment en refusant la nomination de Xavier Bertrand au poste de ministre de la Justice. Pour autant, la députée RN du Rhône, Tifanny Joncour (13e circonscription) a republié sur son compte X un tweet de sa collègue Laure Lavalette avec les mots "Les revoilà !" sous une photo "UMPS" (contraction de "UMP" (ancien Les Républicains) et "PS" : ndlr).

Une majorité présidentielle satisfaite

La majorité présidentielle, quant à elle, semble satisfaite des nominations. Cyrille Isaac-Sybille (12e circonscription) a tenu à souhaiter "tous [ses] voeux de succès au gouvernement Bayrou. Rassembler les Français lassés des querelles partisanes. Apporter des réponses aux inquiétudes de nos concitoyens. Prêt pour travailler à un nouveau projet de budget de compromis, responsable et juste." Jean-Luc Fugit (Ensemble), député de la 11e circonscription, a lui aussi félicité les nouveaux ministres sur son compte X.

🇫🇷 Toutes mes vœux de succès au gouvernement @bayrou

➡️ Rassembler les français lassés des querelles partisanes

➡️ Apporter des réponses aux inquiétudes de nos concitoyens

🟢 Prêt pour travailler à un nouveau projet de budget de compromis, responsable et juste — Cyrille IsaacSibille (@CIsaacSibille) December 23, 2024

