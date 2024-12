Le Père Noël autorisé à survoler cette commune du sud de Lyon 

La commune de Saint-Genis-Laval a pris un arrêté extraordinaire autorisant le Père Noël à survoler la commune dans la nuit du 24 au 25 décembre.

Alors que les plus grands s’activent d’ores et déjà pour organiser le réveillon du 24 décembre, les plus petits, eux, n’attendent qu’une seule chose : ouvrir leurs cadeaux au pied du sapin demain matin, jour de Noël. Et pour que la distribution des cadeaux ne se fasse sans embûche, la commune de Saint-Genis-Laval, au sud de Lyon, a pris un arrêté extraordinaire le 20 décembre dernier, autorisant le Père Noël à survoler la commune dans la nuit du 24 au 25 décembre.

"Le père Noël est autorisé à survoler librement l’espace aérien sur l’ensemble du territoire de la commune de Saint-Genis-Laval, dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 décembre 2024, afin de procéder à la distribution des cadeaux de Noël, une fois que les enfants s’endormiront. Le Père Noël est également autorisé à effectuer des loopings dans le ciel et à utiliser les bornes de recharge de la ville pour alimenter son traîneau", précise avec humour la maire de la commune, Marylène Millet.

Mais avant d’aller se coucher, les plus jeunes devront remplir certaines conditions pour mériter leurs cadeaux. "Les enfants devront prévoir une collation, quelques biscuits et un verre de lait suffiront pour les lutins et des carottes bio pour les rennes, ou à défaut, un joli dessin pour le Père Noël. Attention à ne pas laisser traîner de guirlandes dans lesquelles il pourrait se prendre les pieds."