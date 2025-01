Mathieu Bedini, Mister Rhône-Alpes 2024, sacré Mister France 2025 

Mister Rhône-Alpes 2024, Mathieu Bedini, 24 ans, a été sacré Mister France 2025 samedi 25 janvier.

Élu Mister Rhône-Alpes en 2024, Mathieu Bedini a remporté le concours Mister France 2025 hier, samedi 25 janvier, au théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. Le jeune homme de 24 ans s’est imposé face aux 29 autres candidats et succède donc à Charles Stamper, Mister France 2024.

Originaire de Haute-Savoie, Mathieu Bedini est agent immobilier. Un métier qu’il partage avec sa passion : le DJing. Pour sa participation au concours, le jeune homme a souhaité mettre en avant une cause qui lui tenait à cœur, l’environnement, afin de "sensibiliser la population à l’impact de l’activité humaine sur notre planète, et plus particulièrement sur la qualité de l’air (…). Chaque effort compte, qu’il s’agisse de réduire notre consommation, d’opter pour des énergies renouvelables ou simplement de respecter les gestes quotidiens en faveur de la planète", expliquait-il dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.