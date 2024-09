Match imperdable et grosse désillusion : l'OL s'incline contre l'OM

Pierre Sage, entraineur de l’Olympique Lyonnais, après la défaite de ses hommes face à Marseille en Ligue 1. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Au terme d'une rencontre complètement folle, l'Olympique Lyonnais s'est incliné dans les dernières secondes face à l'Olympique de Marseille. Une défaite qui pourrait laisser des traces.

Il y a des soirs comme ça où rien ne va. Dimanche soir, pour le choc de la 5e journée de Ligue 1, l'OL s'est incliné sur sa pelouse (2-3) face à l'Olympique de Marseille au terme d'un match complètement fou.

Pourtant en supériorité numérique quasiment toute la rencontre après l'expulsion précoce du capitaine marseillais Leonardo Balerdi (5e), les Lyonnais ont eu ensuite toutes les peines du monde à mettre à défaut l'OM, malgré une domination territoriale. En première période c'est même les Marseillais qui auraient pu ouvrir le score contre le cours du jeu sans un arrêt magnifique de Lucas Perri ou un sauvetage non moins impressionnant de Corentin Tolisso sur sa ligne.

Le raté de Lacazette

De leurs côtés, les joueurs de Pierre Sage ne parvenaient pas à se montrer réellement dangereux sur la cage de Rulli. Juste avant le retour du vestiaire, les Rhodaniens ont cru pouvoir prendre l'avantage, sur penalty. Une belle opportunité pour prendre enfin les commandes et débloquer un match mal embarqué. Mais le capitaine de l'OL, Alexandre Lacazette s'est raté, laissant les deux équipes à égalité à la pause.

Au retour des vestiaires, le scénario est resté le même. L'OL dominait face à une équipe visiteuse qui comptait sur les contre-attaques pour faire mal à l'adversaire. Et c'est finalement par la tête de Duje Caleta-Car, ancien de la maison phocéenne, que l'ouverture du score est venue. Bien servi par Clinton Mata, le défenseur central a catapulté le ballon dans la cage marseillaise.

On pensait alors que le plus dur était fait pour des Lyonnais poussés par 53 000 spectateurs au Groupama Stadium. C'était sans compter sur un retour de bâton magistral de la part des Marseillais. Lirola (69e) et Ulisses Garcia (82e) sont alors venus jeter un grand coup de froid sur le stade de Décines permettant à Marseille de prendre les devants.

Une fin de match folle

Si Rayan Cherki, qui venait de prolonger son contrat avec son club formateur, a cru offrir le point du match nul à l'OL peu de temps après son entrée en jeu (90+3), la température est alors tombée d'un cran encore au Groupama Stadium. Mais comme il était écrit que l'OL ne gagnerait pas ce match qui semblait pourtant imperdable, à peine deux minutes après l'égalisation de Cherki, Jonathan Rowe est venu offrir, d'une frappe splendide, un succès inespéré en forme de hold-up à l'OM (90+5).

Un succès heureux pour une équipe qui aura jouer 90 minutes en infériorité numérique et une défaite qui risque de faire mal à la tête à l'OL. A trois jours de retrouver l'Europe et l'Olympiakos à Décines, l'OL n'est que 14e de Ligue 1, à seulement 2 points de la zone rouge et devra se relever de cette désillusion s'il ne veut pas revivre la même saison que l'année dernière.