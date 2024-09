Saint-Priest : un homme tué par arme blanche dans une rixe

Un jeune homme de 19 ans a été tué samedi soir après une rixe ayant opposée deux familles dans un immeuble de Saint-Priest.

Un homme de 19 ans a été tué par arme blanche et un autre a été blessé à la suite d'une rixe samedi soir à Saint-Priest, a indiqué dimanche le parquet de Lyon, précisant que trois frères étaient en garde à vue.

"Les faits seraient la conséquence d’un différend de voisinage", a précisé le parquet, confirmant une information du quotidien Le Progrès. Quatre frères âgés de 31, 30, 28 et 26 ans avaient été interpellés et placés en garde à vue mais l'un d'eux a été "mis hors de cause" et sa garde à vue a été levée en fin de journée, a souligné dimanche soir le parquet, tandis que celle des trois autres se prolongeait.

Une altercation a d'abord opposé deux familles d'un même immeuble, nécessitant une intervention des forces de l'ordre, selon la même source. Une rixe a ensuite éclaté entre les deux parties dans le hall de l'immeuble au moment du départ des policiers et alors que des policiers municipaux étaient encore présents.

Un homme de 19 ans est décédé sur place tandis qu'un second âgé de 20 ans a été évacué en urgence absolue. Son pronostic vital n'était plus engagé dimanche soir. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide volontaire et tentative d’homicide volontaire.

Une victime sauvée par les policiers

"Les investigations se poursuivent afin de préciser les circonstances des faits et la responsabilité de chacun des mis en cause", précise le parquet. Le maire de Saint-Priest Gilles Gascon (LR) s'est félicité auprès de l'AFP de "l’interopérabilité entre la police nationale et la police municipale", des policiers nationaux et municipaux étant intervenus, et a souligné "l’importance d’une police de proximité".

"On a limité les dégâts", a-t-il déclaré. Selon lui, des policiers ont posé un garrot à la victime de 20 ans blessée à la cuisse, contribuant à la sauver.