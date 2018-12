Marche pour le climat à Lyon : un événement festif et non-violent

Alors que la marche pour le climat s’apprête à prendre le départ de Jean-Macé, les organisateurs insistent pour appeler au calme et à la non-violence des participants.

Ce samedi 8 décembre, une vingtaine d’associations et d’organisations lyonnaises se regroupent pour entamer une marche pour le climat. Soutenus par quelques membres de la France Insoumise, Génération.S et Europe Ecologie les Verts, les Lyonnais entendent bien réagir et faire du bruit à la suite du rapport du GIEC, qui prévoit une augmentation des températures de plus de 1,5°C.

La marche prendra le départ aux alentours de 10h45 à Jean-Macé, pour se rendre d’abord à Saxe-Gambetta. Après une pause pour tirer l’alarme, les manifestants rejoindront les berges du Rhône en direction de Guillotière, ou plusieurs intervenants prendront tour à tour à la parole. Alors que se tient en ce moment la COP 24 en Pologne, les citoyens de la capitale des Gaules ont exprimé leur souhait de se faire entendre, sans se mettre en danger, dans un contexte de trouble.

"Aujourd’hui est à haut risque, mais on vous remercie pour le trajet", lance un policier aux manifestants. Alors que les gilets jaunes maintiennent les blocages et que les lycéens bouillonnent, la marche pour le climat organisée à Lyon inquiète les forces de l’ordre. "Dans le contexte lyonnais, avec les gilets jaunes on n’a pas vraiment de soucis. C’est surtout à Villefranche. Mais cette semaine, les lycées sont embrasés", confie un policier. Pour éviter tout acte de violence, un membre des marcheurs a pris la parole au mégaphone pour annoncer quelques consignes de sécurité, à tous ceux qui voudraient rejoindre la marche. Être calme, ne jamais rester seul, garder le visage découvert, ne pas s’interposer en cas de dégradation de bien, et s’asseoir en cas de charge policière, autant de recommandations qui appellent au calme et à la non-violence de la part des manifestants pour le climat. Les organisateurs ont prévu d’assurer eux-mêmes une partie de la sécurité, en revêtant des brassards verts, pour encadrer le cortège.

"Les deux précédentes marches pour le climat se sont bien passées. Notre but aujourd’hui c’est de sécuriser la marche, pour que les personnes qui souhaitent rejoindre le cortège puissent le faire sereinement", assure un membre des forces de l’ordre. Plusieurs cars de CRS sont présents aux abords de Jean-Macé. La veille, les forces de l’ordre étaient prises à partie par les lycéens qui leur ont lancé des projectiles.