Marche pour le climat : à Lyon, qu’est-ce qui est prévu ce samedi ?

Une grande marche pour le climat est prévue ce samedi à Lyon, avec un départ de la place Bellecour (Lyon 2e), vers 10h30. Vendredi après-midi, environ 2000 jeunes ont déjà marché dans ce sens.

C'est toujours compliqué d'anticiper à l'avance le nombre de participants mais une grande marche pour le climat est prévue ce samedi à Lyon. Les précédentes marches avaient réuni plus de 10000 manifestants dans la capitale des Gaules. Le rendez-vous, ce samedi, est fixé à 10h30 place Bellecour, en plein centre de Lyon (Lyon 2e).

2000 jeunes ont déjà marché vendredi

“La mobilisation de samedi se concentre sur la végétalisation de nos villes et l’importance capitale de la biodiversité face aux projets et la vision de la ville actuellement défendue par nos dirigeants : projet autoroutier d’Anneaux des sciences, une Place des Terreaux 100 % béton, un greenwashing de la rue Herriot … Nous sommes malheureusement empêchés de manifester à l’emplacement même de ces installations anachroniques”, explique Eloïse Chizat de Lyon Climat*.

Vendredi après-midi, environ 2000 jeunes ont marché depuis l'arrêt de métro Charpennes jusqu'aux quais du Rhône lors d'une première mobilisation.

Le trajet initial modifié

Ce samedi, le trajet initial de la marche a été modifié en raison d'une interdiction de manifestation dans l'hyper-centre de Lyon. Ainsi, au final, le trajet va s'étendre de la place Bellecour jusqu'aux quais du Rhône, en passant par la place Antonin Poncet, le quai Jean Moulin, puis la marche traversera le Rhône par le pont Morand, empruntera le quai Sarrail, le quai Augagneur, la place Raspail et se terminera donc sur les berges du Rhône où le soleil est attendu ce samedi.

L'interdiction de manifestation concerne donc l'hyper-centre de Lyon, notamment les rues Edouard-Herriot et de la République (voir ici). La Préfecture du Rhône justifie cette interdiction ainsi : "Plusieurs manifestations prévues ce samedi en centre-ville de Lyon ont été déclarées en préfecture. Parallèlement, le centre-ville de Lyon est l’objet de nombreux travaux de voiries qui perturbent fortement la circulation automobile et les déplacements piétons. L’accès à ces périmètres ne sera pas interdit aux passants afin de faciliter les déplacements à proximité des rues de grande fréquentation et des commerces. Des contrôles seront toutefois effectués. Les manifestants contrevenants seront verbalisés par les forces de l’ordre".

Le préfet met en place un périmètre d’interdiction de manifestations dans l’hyper-centre de #Lyon le samedi 21 septembre 2019 de 09h00 à 21h00. Plus d’informations ⬇️ pic.twitter.com/smeLWBPRd0 — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) September 20, 2019

*Lyon Climat est un collectif regroupant des citoyens et des organisations qui se mobilisent lors des marches climat lyonnaises. Pour cette marche on retrouve : Alternatiba/ANV Rhône, Conscience & Impact Écologique, Anciela, Youth for Climate Lyon, Greenpeace Lyon, Nous voulons des Coquelicots, Extinction Rebellion Lyon, Collectif Plein La Vue, La Ville à Vélo, La Gonette