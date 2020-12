Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé, lundi, la possibilité d'un référendum pour intégrer la défense du climat et la préservation de l'environnement dans la Constitution, en écho à ce que demandait la Convention citoyenne pour le climat, le professeur au Collège de France Marc Fontecave estime que la politique climatique française “ne peut pas être traitée par des citoyens sans compétence tirés au sort à qui il suffit de donner la parole”.

Marc Fontecave est chimiste et professeur au Collège de France. Dans un ouvrage paru récemment, Halte au catastrophisme ! (Flammarion), il dénonce les "oiseaux de mauvais augure", catastrophistes et collapsologues, sources de désinformation. Pour lui, la France a les atouts pour lutter contre la crise climatique, encore faut-il ne pas les dénigrer.

Pour lui, "le gouvernement fait plaisir à des mouvements écolos qui pensent que c’est ainsi qu’on doit faire de la politique". Le professeur au Collège de France ajoute que "c’est un sparadrap du genre capitaine Haddock que Macron s’est mis et dont il ne peut plus se débarrasser. Ce qui en a résulté, ce sont des propositions convenues et déjà entendues qui ne résoudront en rien la question du climat et de l’énergie de demain."