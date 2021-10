Manifestations anti-pass : quel parcours à Lyon pour les opposants ce samedi 9 octobre ?

13ème week-end de mobilisations des opposants au pass sanitaire et la vaccination obligatoire ce samedi 9 octobre à Lyon.

Les opposants au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire défileront samedi 9 octobre dans les rues de Lyon, entre le métro des Brotteaux et la place Maréchal Lyautey. En amont, l'organisation précise dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux qu'il s'agit "d'un appel citoyen et unitaire, sans clivages partisans".

La manifestation, déclarée en Préfecture, débutera à partir de 14 heures au Brotteaux. Les contestataires déclarent "ne rien lâcher". Samedi dernier, ils étaient 950 à se mobiliser contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire.

Lors des premiers week-ends de septembre, Lyon Capitale était allé à la rencontre des manifestants des deux cortèges, une division que l'on décryptait ici il y a quelques semaines, deux reportages à lire ci-dessous.

