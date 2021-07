Manifestation contre le pass sanitaire à Lyon : ce samedi, une partie de la Presqu’île sera interdite

Une manifestation contre le pass sanitaire est prévue à Lyon ce samedi. La préfecture a choisi d'agir en prenant un arrêté afin d'interdire les regroupements sur une large partie de la Presqu'île.

Le week-end dernier, Lyon avait connu plusieurs incidents en marge des manifestations contre le pass sanitaire. Dix manifestants avaient été interpellés. Pour ne pas revivre ce scénario, la Préfecture du Rhône a choisi d'agir pour ce samedi 24 juillet.

Pas de rassemblement sur la place des Terreaux

Ainsi, sur une large partie de la Presqu'île, les regroupements seront interdits de 12 à 21 heures. Plus précisément, cet arrêté concerne la place des Terreaux, le quai Saint-Antoine, la place Carnot, la rue Victor-Hugo et une partie de la place Bellecour. Les manifestations ne seront pas autorisées aux abords de la préfecture du Rhône sur le quai Augagneur, le cours Lafayette, l‘avenue du maréchal de Saxe et la rue de la Part-Dieu.

Un rassemblement d'anti-passe sanitaire est notamment prévu place Bellecour à 15h.