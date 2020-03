Manifestation à Lyon ce jeudi : plusieurs lignes TCL perturbées

C'est le premier rassemblement contre la réforme des retraites à Lyon, depuis le 49-3, alors que le coronavirus monopolise les informations. Une manifestation est organisée à Lyon ce jeudi, quel sera son parcours et les lignes TCL perturbées ?

La dernière journée d'action contre la réforme des retraites avait réuni entre 4500 et 8000 manifestants à Lyon le 20 février. Depuis le contexte a largement changé. Le gouvernement a fait valoir le 49-3 pour accélérer le passage du texte sans vote devant l'Assemblée nationale, en parallèle, le coronavirus COVID-19 monopolise l'attention. La nouvelle journée d'action ce 5 mars sera donc attentivement scrutée à Lyon et on ignore combien de personnes y participeront durant cette semaine de vacances scolaires.

Ainsi, le cortège se réunira à 11 heures, place Jean Macé, puis il prendra l'Avenue Jean Jaurès, le cours Gambetta, le pont de la Guillotière, le quai Gailleton, la place Antonin Poncet, pour arriver à Bellecour autour de 12h 12h30.

Plusieurs lignes TCL seront perturbées le long du parcours. Les bus concernés sont les suivants : 15, 27, 35, 40, 64, C4, C7, C9, C10, C11, C12, C14, C20 et S1.