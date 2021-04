Ma thèse en 180 secondes : un Lyonnais, 1er prix du jury à Lyon, sélectionné pour la finale nationale

La finale lyonnaise 2021 de "Ma thèse en 180 secondes" a distingué deux doctorants : l'un en "sciences dures" , l'autre en "sciences molles". Eric Sergent, 1er prix du jury à la finale locale, a été sélectionné pour faire partie des 16 finalistes de la grande finale nationale.

Lyon sera représenté à la grande finale nationale du concours Ma thèse en 180 secondes. On ne présente plus l'événement : un stand-up international de doctorants de toutes disciplines qui ont 3 minutes chrono pour présenter leur thèse via un exposé clair, concis et convaincant sur leur projet de recherche. Objectif : séduire un auditoire profane et diversifié.

1er prix du jury lors de la finale locale le 23 mars 2021, Eric Sergent, avec son sujet de thèse : Cimetières et sépultures en France, 1898-1914. L'art funéraire à travers les exemples de Paris, Lyon et Dijon (la présentation ici et la vidéo ici) a été sélectionné pour faire partie des 16 finalistes de la grande finale nationale. Sur 58 candidats.

La finale lyonnaise 2021 de "Ma thèse en 180 secondes" avait distingué deux doctorants : l'un en "sciences dures" , l'autre en "sciences molles". La finale de l'Université de Lyon (17 écoles doctorales, 155 000 étudiants, + 5000 doctorants, 1000 thèses soutenues chaque année, 6 800 enseignants-chercheurs entre Lyon et Saint-Etienne) avait vu s'affronter 13 doctorants présélectionnés sur 72 candidatures.

