M6-M7 à Lyon : des voies réservées aux Crit’air 0 et covoiturage dès 2020

D'ici la fin de l'année, durant certaines heures, certaines voies de l'axe M6-M7 pourront être réservées aux transports en commun, au covoiturage et aux véhicules Crit'Air 0.

Avant la fin de l’année 2020, une ou plusieurs voies de circulation pourront être réservées durant certaines heures aux véhicules de transport en commun, au covoiturage et aux véhicules Crit'Air 0 sur l'axe M6-M7 (ex A6-A7) qui traverse la métropole de Lyon. L'affichage sera dit “dynamique” et pourra évoluer durant la journée pour indiquer si ces voies sont actives ou non.

Le conseil métropolitain vient de valider ce lundi une convention avec l'État pour accéder au fichier des plaques d'immatriculation pour effectivement mettre en place et contrôler le respect des règles sur ces voies dédiées. La détection des véhicules Crit'Air zéro se fera notamment via des caméras de contrôle “à caractère pédagogique”.

Aucune sanction ne semble prévue pour le moment en cas de non-respect selon la délibération adoptée. “Ces dispositifs permettront d’obtenir des données statistiques relatives aux véhicules qui emprunteront ces voies réservées et compléteront les contrôles de police qui seront effectués par les forces de l’ordre, par un affichage pédagogique destiné à sensibiliser les contrevenants”, précise le Grand Lyon.